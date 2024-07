Rotterdam | dove il futuro incontra l’acqua

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale,è rinata come una fenice architettonica. Questa città portuale olandese, seconda per popolazione solo ad Amsterdam, ha trasformato la distruzione in opportunità, ridisegnando il proprio skyline con audacia e visione. Oggi,si erge come un monumento vivente all’innovazione urbana,grattacieli avveniristici si specchiano nelle acque del fiume Nieuwe Maas, creando un panorama che sfida le convenzioni dell’architettura tradizionale olandese.come DNA urbanonon è solo un elemento del paesaggio di, ma è il suo DNA urbano. La città è intrinsecamente legata al suo porto, il più grande d’Europa, un colosso che si estende per 40 chilometri e gestisce oltre 460 milioni di tonnellate di merci all’anno. Questo gigante economico non è solo un motore di commercio, ma un laboratorio di sostenibilità.