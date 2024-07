Per Antonucci non è ancora finita Braccio di ferro col Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Reggiana non è uscita dalla corsa per Mirko. Sotto traccia, ma senza sosta, i dirigenti granata stanno trattando con lo Spezia il forte esterno d’attacco classe ’99 che Viali ha trasformato in una mezzala di qualità e inserimento. Il giocatore già da giorni sembra in procinto di accasarsi ale tutte le voci di mercato lo spingono in quella direzione, ma in realtà neldic’è anche il club del presidente Salerno che – dopo Sersanti – vorrebbe mettere altre forze fresche nel motore della nuova ‘Regia’. Ieri il calciatore si è presentato in ritiro con lo Spezia dopo aver saltato la prima settimana presentando un certificato medico, ma non farà parte della rosa di D’Angelo.