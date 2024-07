Olimpiadi Parigi 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno Favoriti e outsider

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio delledi. In questo articolo vi proporremo le principalidigiornaliere per l’Italia, indicando anche dei possibiliin grado di sorprendere. Come già accaduto a Tokyo 2020, il Bel Paese potrebbe ottenere i risultati migliori nella seconda settimana: si tratta di una inversione di tendenza storica, se consideriamo che tra il 2000 ed il 2016 gran parte del bottino azzurro veniva costruito nei primi 9 giorni. Al termine della trionfale spedizione nel Sol Levante, il presidente del Coni Giovanni Malagò disse: “Abbiamo vinto unain ogni giornata di gara: un record che potrà solo essere eguagliato“. L’Italia potrebbe riuscirci anche questa volta, anche se, come vedremo, saranno due le giornate più ‘a rischio’. SABATO 27 LUGLIO La partenza non sarà a razzo.