Morto Joe ‘Jellybean’ Bryant il padre di Kobe | basket in lutto per il 69enne che ha incantato l’Italia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Elegante e talentuoso, stella americana che hanegli anni ’80. Èall’età di 69 anni a causa di un infarto Joe, ex cestista con un passato in Nba e una lunga parentesi italiana (dal 1984 al 19991) con le maglie di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Era ildi, ex leggenda Nba tragicamente scomparso nel gennaio del 2020. Recentemente era stato colpito da un attacco di Ictus dal quale non si era ripreso del tutto. Un talento che haUn americano in Italia. Joenon è stata una semplice comparsa nelitaliano. Jellybean, così veniva chiamato per la sua passione per le caramelle gommose. Dopo le prime otto stagioni da professionista in Nba,si trasferisce in Italia. Funambolico e spettacolare, con un talento ben al di sopra della media.