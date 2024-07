Milan dal mercato allo staff passando per i giovani | ecco la rivoluzione di Gerry Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dalle scelte sulai cambiamenti in panchina e nelloper iha rivoluzionato il! Cambiamento. E’ questa la parola d’ordine che può riassumere l’inizio del nuovo corso del club guidato da. Tutto è cominciato con l’addio di Stefano Pioli, dopo 5 anni di grande calcio, e con la scelta del nuovo allenatore, che è ricaduta su Paulo Fonseca. Ciò che, poi, è cambiato è anche l’approccio della dirigenza dele in particolare quello di Zlatan Ibrahimovic, che ci ha letteralmente messo la faccia. E’ stato lo svedese, infatti, colui che ha presentato il nuovo tecnico e la nuova stagione. Ci sono, poi, stati grandi cambiamenti anche su fronte. A partire da Ignazio Abate, che ha salutato la primavera del. Tanti nuovi volti anche per quanto riguarda gli uomini di fiducia di Fonseca.