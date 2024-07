Matera morti due vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio | Volevano mettere in salvo una famiglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Duedelsonoa Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di, mentre eranounboschivo. Si tratta di due uomini di 45 anni, entrambi originari della Basilicata. «salvare una, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme», ha raccontato Antonello Mele, sindaco di Nova Siri, per poi aggiungere: «Si sono comportati da eroi». Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è detto «profondamente addolorato per i duedeldeceduti» e ha espresso vicinanza «alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale».