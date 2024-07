L’Ucid Latina riunisce politici e imprenditori per dire no al caporalato Le parole di Giansanti e Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si è svolta in un clima di entusiasmo, per le tante iniziative in cantiere, ma anche di riflessione profonda, la cena sociale 2024 del(Unione Cristianae Dirigenti) di, con un tema cruciale all’ordine del giorno. “Il lavoro: strumento di speranza e di vita nuova”. Alla cena, hanno partecipato Paolo Grignaschi, Presidente Ucid, il sindaco diMatilde Celentano, il senatore Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il senatore Riccardo, Presidente Comitato Tecnico Scientifico UCID Nazionale, l’onorevole Enrico Tiero, Presidente commissione attività produttive della Regione Lazio, il dottor Massimiliano, Presidente Nazionale Confagricoltura, il prof. Ingegner Alessandro Corsini, Presidente Cad Ingegneria Civile e Industriale Università La Sapienza, il prof. dott.