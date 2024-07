La sfida alle liste d’attesa Smaltiti 17mila arretrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Oltreprestazioni in sospeso in meno rispetto all’inizio dell’attuazione del Piano strutturale di abbattimento delledi attesa messo in campo dalla Regione, meno di due mesi fa. È uno dei dati emersi nella riunione di ieri che si è tenuta a Palazzo Donini, per monitorare l’andamento del Piano, alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei, dell’assessore Luca Coletto, del direttore regionale salute Massimo D’Angelo e dei direttori delle Aziende sanitarie regionali. Da gennaio 2024 ad oggi sono state erogate quasi un milione e mezzo di esami e visite in tutta la regione, con una capacità produttiva del sistema pubblico in giugno inferiore di solo il 5% rispetto al periodo pre Covid.