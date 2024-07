James Gunn risponde su Superman Lanterns Paradise Lost e la continuity del DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sue ladel DCU Il co-CEO dei DC Studios e regista disi è preso una pausa dalle riprese dell’Uomo d’Acciaio perre ad altre domande dei fan su Threads. Inizieremo con l’attesissimo riavvio e l’ultimo aggiornamento del regista su quelle che si stanno rivelando delle riprese lunghe. “Non abbiamo finito di girare,” conferma. “Mancano ancora un paio di settimane. Ho appena finito di girare a Cleveland. E sì, sono delle riprese lunghe ma ci stiamo avvicinando!” Aggiunge: “Abbiamo montato in modo piuttosto intenso per tutto il tempo in cui abbiamo girato, quindi la post-produzione non dovrebbe essere eccessivamente lunga”.