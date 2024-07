Incendio di Nova Siri i vigili del fuoco partono dall’Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Perugia, 17 luglio 2024 – Tragedia questo pomeriggio: durante le operazioni di spegnimento di undi vegetazione nel comune di, in provincia di Matera, duedelhanno perso la vita. "Con profonda tristezza – dicono dal comando deideldi Perugia – apprendiamo la tragica notizia del decesso di duedelnel corso di un vastoboschivo divampato nella provincia di Matera. In segno di cordoglio e vicinanza ai colleghi lucani e alle loro famiglie, il Modulo AntiBoschivo del Comando di Perugia è partito questa sera per prestare soccorso e supporto nelle operazioni di spegnimento dell'”.