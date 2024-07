Gioventù Nazionale Campania | a Gianmichele Castello la carica di vicepresidente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caserta. Dopo la riunione del coordinamento regionale di, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, tenutasi ieri pomeriggio a Napoli, il Presidente Roberta Clelia Salerno, ha nominatoRegionale di. “Oggi, con profonda gratitudine e senso di responsabilità, mi trovo ad accettare questo nuovo incarico alla vice presidenza del coordinamento giovanile regionale. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia, perché quella fiducia è il motore che mi spinge a dare il meglio di me stesso. Ringrazio inoltre chi prima di me ha ricoperto questi ruoli alla dirigenza, con il loro impegno e dedizione hanno tracciato un percorso che ora ho l’onore di seguire.” “Questa nomina rappresenta non solo un grande onore, ma anche una grande responsabilità.