GdF Benevento beccato con panetti di hashish lungo la Fondo Valle Isclero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha tratto in arresto un soggetto incensurato residente a Baia e Latina (CE) e sequestrato oltre 200 grammi di, confezionati in 2da 100 grammi ciascuno e in un involucro di carta. Nel corso dell’attività sono stati, altresì, sottoposti a sequestro un bilancino di precisione, due coltelli nonché banconote da piccolo taglio proventi dell’attività di spaccio. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, in Dugenta (BN), sulla tratta di competenza della Strada Statale 265, a seguito di un controllo di polizia ad un veicolo condotto da un cittadino italiano, che nel corso delle operazioni si mostrava agitato, rinvenivano oltre 200 grammi di