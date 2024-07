Furti al deposito Ravenna Farmacie Scarcerato il magazziniere infedele

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha concesso gli arresti domiciliari al trentiquattrenne di, arrestato e incarcerato all’inizio di luglio per furto aggravato, ricettazione, esercizio abusivo della professione medica e detenzione di stupefacenti. L’uomo, impiegato in unfarmaceutico dellaSrl, era stato colto in flagranza dai carabinieri dopo un’indagine che ha rivelato comportamenti anomali, subito denunciati dai colleghi. Da inizio anno l’indagato avrebbe sottratto prodotti dal magazzino farmaceutico e denaro, azioni documentate attraverso pedinamenti, osservazioni e intercettazioni. La sua difesa, rappresentata dall’avvocato Filippo Bianchini, ha ottenuto la modifica della misura cautelare da carcere a domiciliari, considerata più adeguata rispetto alla gravità delle accuse e alla situazione personale del trentiquattrenne.