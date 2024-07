FOTO Avellino Sounas raggiunge il ritiro di San Gregorio Magno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’abbraccia Dimitrios. Il centrocampista greco ha raggiunto in serata ildi San. Il classe ’94 arriva a titolo definitivo dal Catanzaro. Ad accoglierlo il tecnico Michele Pazienza insieme al suo vice Antonio La Porta e il direttore sportivo Luigi Condò., lo scorso anno in Serie B ha collezionato 32 presenze condite da 3 reti e altrettanti assist con la casacca dei giallorossi di Calabria. In carriera il centrocampista di Chalkidiki ha vinto ben tre campionati con le maglie di Reggina, Perugia e appunto Catanzaro.firmerà un contratto triennale con il club biancoverde, che lo legherà all’fino a giugno 2027. Nel frattempo, domani pomeriggio la squadra di Pazienza sosterà il secondo test amichevole contro l’Equipe Campania.