Fisco il governo mantiene le promesse | sgravi fino a 5700 euro per i genitori che lavorano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Occupazione femminile efiscali: illa rotta iniziale e dopo quasi due anni i risultati si vedono. Fin dal suo insediamento tra le priorità del nuovo esecutivo figuravano l’occupazione femminile e il sostegno alle giovani mamme costrettera a dover scegliere tra lavoro e maternità.fiscali per ilavoratori Le nuove misure messe in campo favoriscono le madri lavoratrici, diminuiscono le tasse e fanno risparmiare le famiglie italiane. Si tratta di interventi – strutturali e temporanei – che agiscono sia dal lato economico sia della conciliazione dei tempi casa-lavoro. Si va dall’incremento del 50% dell’assegno unico per i figli nel primo anno di vita o per famiglie numerose, all’aumento del bonus nido Inps per famiglie con due figli.