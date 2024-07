Elon Musk | Ecco l’accordo segreto che ci ha offerto l’Europa L’incredibile rivelazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024)torna a terremotarecon unaincredibile. Negli ultimi anni il rapporto tra il patron di Tesla e l’Ue è andato via via deteriorandosi, anche per una profonda differenza di vedute con la presidente della commissione von der Leyen. Un punto più che mai si è rivelato di caduta: l’idea fondamentale di libertà di espressione, materia su cui stanno “discutendo” il proprietario di Twitter e la Commissione europea. “Possono essere imposte sanzioni“, aveva annunciato su X Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e i servizi. Questo riguardo a presunti contenuti illegali pubblicati sul social. La domanda però è: illegali per chi? Per il Digital Services Act, la legge europea per combattere la cosiddetta “disinformazione“.