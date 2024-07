Caldo estremo non molla allerta massima | oggi bollino rosso in 13 città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Non accenna a diminuire ilsull’Italia che continua a trovarsi nella morsa di un infuocato anticiclone africano. Anche17 luglio sulla Penisola imperverserà ilcon ben 13al massimo livello die domani saliranno a 14, secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute. Oramai stremati da questa ondata record di calore non ci chiediamo neanche più quanto dura e quando finisce (per i meteorologi questa situazione si protrarrà almeno fino al prossimo weekend). Resta comunque la speranza che il meteo prima poi ci sia propizio e che le temperature bollenti lascino spazio a unmeno afoso e rischioso per la salute.