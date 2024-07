Arrampicata sportiva Ludovico Fossali vince nello speed in Coppa del Mondo a Briançon!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prima giornata delladeldi2024 in quel di(Francia). Un mercoledì dedicato interamente alloal maschile e al femminile, con le qualificazioni andate in scena al mattino e le finali in serata. Una giornata che ha regalato all’Italia il gran risultato diche ha trionfato. Italia che è partita bene sin dalle qualificazioni, con Matteo Zurloni che ha staccato il secondo tempo (4.97) dietro solo al kazako Amir Maimuratov (4.96), testimoniando tutta la sua forma prima delle Olimpiadi. Bene ancheche ha fatto segnare un 5.12 che gli è valso il quinto posto in qualifica. Dodicesimo invece Alessandro Boulos con 5.26, mentre non è riuscito ad approdare alla finale Luca Robbiati, diciannovesimo con 5.34, così come Gian Luca Zodda, autore di una falsa partenza.