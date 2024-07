WTA Budapest 2024 Shnaider soffre ma vince Vittorie di Pera e Wang Xiyu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Si sono completati i match di primo turno del torneo WTA di. Buona la prima, ma con tanta sofferenza, per la russa Diana, testa di serie numero uno, che ha suto in tre set l’ungherese Fanny Stollar, numero 280 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Per la numero 28 della classifica mondiale ci sarà ora al secondo turno il derby con la connazionale Ekaterina Makarova, che ha suto nettamente la beniamina di casa Timea Babos per 6-3 6-1. L’unica gioia per i tifosi ungheresi è arrivata proprio nel finale di giornata, grazie alla vittoria di Anna Bondar sulla serba Olga Danilovic per 7-6 6-4. Suil turno anche la numero tre del seeding, la cinese, che ha suto in due set la rumena Anca Alexia Todoni per 7-6 7-5.