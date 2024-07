Voglia di gelato? Tra le gelaterie da provare in Italia una è bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Bergamo. L’estate fa da sempre rima con, e con le temperature in ascesa di questi ultimi giorni sono sempre di più i golosi di ogni età che cercano refrigerio in un cono o in una coppetta. Anche Bergamo, patria della Stracciatella e dove da sempre esiste un’importante tradizione artigiana, non fa eccezione, con tanti locali di qualità storici e non. Nella nouvelle vague delartigianale orobico spicca di certo il nome di Vittorio Baldelli, aliasContadino, che con la sua piccola bottega di piazzale Risorgimento continua a mietere successi.