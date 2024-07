Violenza sessuale su una 13enne Abusi sulla figlia della compagna condannato a otto anni e sei mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Aveva più volte abusato sessualmente unaelpidiense, immortalando le violenze consumate con foto e video. Per questo motivo un maceratese di 40è statoe seidi reclusione peraggravata su minore. Nel corso del processo in tribunale a Fermo sono stati acquisiti gli atti investigativi e il materiale hard incriminato. Poi è stata la voltatestimonianzamammaragazzina che ha raccontato di essersi rivolta ai carabinieri dopo aver appreso che lapoteva essere stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di un 40enne, con cui la donna aveva avuto una relazione per diversi. I militari dell’Arma avevano immediatamente avviato una minuziosa e riservata attività investigativa coordinata dalla Procura di Fermo.