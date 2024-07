VIDEO IN – Akinsanmiro via dall’Inter | l’agente spiega anche di un altro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)Crescenzo Cecere, dopo il meeting di mercato con l’Inter, informa sulla situazione di Ebenezerma non solo. Le parole raccolte indal nostro inviato sul posto. IN PARTENZA – L’Inter lavora per sfoltire la rosa e gli esuberi di Simone Inzaghi. Molti giovani del vivaio nerazzurro, tornati a Milano dopo i prestiti delle ultime stagioni, sono di nuovo in partenza. Tra questi c’èEbenezer, che nell’ultimo hanno ha fatto parte della Primavera di Christian Chivu, arrivandoa debuttare con l’Inter di Inzaghi. Per il centrocampista classe 2004, però, adesso è tempo di fare esperienza lontano dall’ambiente nerazzurro.e non solo: le novità sui giovani dell’Inter DETTAGLI – Nel pomeriggio si è svolto nella sede dell’Inter un incontro incentrato proprio sul futuro di