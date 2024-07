Vandali in azione | Si sono divertiti a rompere tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Ihanno messo a ferro e fuoco l’area verde di Passatempo di Osimo durante lo scorso fine settimana mentre la frospitava la ’festa della grigliata’. "Durante la sagra al campo sportivo, qualche vandalo si è divertito a schiantare i tutori di alcune piante della pista ciclabile ’Raimondo Amichetti’, detto Rubicche. Poi non soddisfatti, se lapresa con l’edicola sfondando i vetri, fortunatamente in lexan, buttando a terra i libri che erano all’interno, donati dal Rotary Club di Ocimo – dice il presidente del Consiglio di quartiere Rolando Le Moglie –. È stata infine la volta di una panchina alla quale è stato schiantato il poggiaschiena piegando addirittura la struttura in ferro dove questo era fissato. Seguirà da parte del consiglio di quartiere una denuncia agli organi competenti.