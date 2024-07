Un sogno chiamato Soulé | la Premier League insidia la Roma Giuntoli fissa il prezzo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 16 luglio 2024) La Juventus si prepara a separarsi da, reduce dall’ottima stagione al Frosinone.punta ad incassare 40 milioni. Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Il club dopo aver fornito a Thiago Motta rinforzi del calibro di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram punta ad acquistare ulteriori elementi di qualità. Tante le operazioni in cantiere che il direttore sportivo Cristianointende finanziare utilizzando i proventi delle cessioni di qualche elemento dell’attuale gruppo. In lista di sbarco, ad esempio, figura Matiasreduce dall’ottima esperienza vissuta in prestito al Frosinone. Matiasnon resterà alla Juventus (LaPresse) – Serieanews.comL’argentino, in particolare, ha messo a segno 11 reti ed un assist nelle 36 apparizioni complessive totalizzate in campionato.