Ucraina Sergio Mattarella | Il mondo ha autentico bisogno di pace

(Di martedì 16 luglio 2024) "Il conflitto in, sorprendentemente scatenato con l'aggressione da parte di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ovvero la Federazione Russa. Ilhadi. Questa è un'aspirazione comune, diffusa tra i popoli. E abbiamo concordato sull'importanza di operarsi sul primo piano perché si giunga a unache non può che essere unagiusta perché sia a duratura e quindi basata sul diritto internazionale, sul rispetto degli altri Stati e sul rispetto delle regole dell'ONU. Quello del rispetto della parità di ogni Stato è un canone irrinunciabile nella politica internazionale. Inè stato violato e questo va ripristinato cercando in ogni modo, ostinatamente, percorsi di": così il Presidente della Repubblica, durante le dichiarazioni congiunte con il Presidente Lula del Brasile.