Traffico Roma del 16-07-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code su via Salaria tra Settebagni e fonte di papà nelle due direzioni grossi disagi sulla tangenziale est da dove per lavori con riduzione di carreggiata all’altezza della galleria Farnesina si sono formate lunghe code a partire dalla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico i lavori proseguiranno sino alle 16 di oggi alla Garbatella una voragine chiusa da ieri via Vittorio Cuniberti infine sulla statale 148 Pontina lunghe code per lavori da Mostacciano a Castel Porziano in direzione di Pomezia come sempre per tutti i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità