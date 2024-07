Tour de France 2024 sedicesima tappa Gruissan-Nimes oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Ildeiniziala sua terza e ultima settimana con la, che porta la Grande Boucle daa Nîmes dopo 188,6 chilometri. Sembra difficile che i velociti possano lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione, una delle ultimissime prima di lasciare spazio ai duelli tra i big della generale sulle Alpi. Attesa dunque per Biniam Girmay, sempre più maglia verde e idolo nazionale in Eritrea dopo le tre vittorie difinora raccolte. Con lui i favoriti saranno senza dubbio Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Pascal Ackerman e tutti gli altri sprinter ancora in corsa. Sportface.it vi racconterà lain tempo reale fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente niente. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.