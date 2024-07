Tormentoni dell’estate 2024 | tutte le hit

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) L’estateè segnata damusicali che stanno spopolando nelle radio, nelle playlist digitali e nei luoghi di vacanza. Questi brani sono diventati la colonna sonora delle giornate estive, grazie ai loro ritmi coinvolgenti e alle melodie orecchiabili. Sono tante le hit musicali che stanno animando questa stagione. Ed è proprio grazie ai social e agli ascolti in generale sulle piattaforme streaming che si stanno confermando i. Ecco alcuni dei brani più ascoltati degli ultimi mesi. Uno dei brani più ascoltatiè Summertime Vibes di DJ Sunny. Questo pezzo ha scalato le classifiche mondiali grazie al suo ritmo dance e alla collaborazione con la popstar Ariana Summer. Le sonorità tropicali e il ritornello accattivante lo rendono perfetto per i party in spiaggia e le serate nei club.