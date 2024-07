Temptation Island Alex e Vittoria? Un delirio senza precedenti e voci impazzite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Tutto questo in realtà non è andato né andrà mai in onda, ma quel bizzarro (e riuscito) esperimento a metà tra televisione e sociologia che risponde al nome divive al 33% di quel che si vede su Canale 5, al 33% dei commenti sui social e al 33% di quel che accade dopo, nella vita reale. L'1% rimanente? Pane corna e fantasia. Le puntate, premettiamo, sono stare tutte registrate settimane fa quindi quel che vediamo oggi nello show condotto dal sempre equilibrato Filippo Bisciglia è solo una “promessa di dramma”: tradimenti, veleni, rotture, falò, ripicche. La domanda che tiene banco a tre puntate dal termine dunque è: alla fine,Petri eBricarello si sono lasciati? Il ragazzotto par avere un ottimo feeling con le single tentatrici e il sospetto è confermato da Deianira Marzano, guru social del gossip applicato a reality e dintorni.