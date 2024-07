Taxi mini-rivoluzione e proteste a Roma | mille licenze in più Ma le tariffe aumentano e la corsa minima sarà 9 euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)o quasi in arrivo aper il settore. Con due delibere il Campidoglio metterà a bando nuove:in più. Ma anche leritoccate verso l’alto. Al momento sono 7.800 leche permettono alle auto bianche di circolare portando passeggeri. Il prossimo passaggio dell’amstrazione del sindaco Gualtieril’aumento degli Ncc (noleggi con conducente), 2.000 nuove autorizzazioni: non se ne rilasciano dal 1993. “Isono troppo pochi, ne servono al più presto di più per evitare le scene di file interminabili a cui stiamo assistendo” dice il primo cittadino. Autisti che, come riporta l’Ansa, hanno accolto però la novità con una certa freddezza: solo la Cgil, in consulta, ha dato la sua approvazione; le altre sigle, come Uri, si sono astenute mentre l’Ugl ha votato contro come riporta l’Ansa.