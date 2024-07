Stupro di gruppo a Palermo la ragazza denuncia altri abusi | i pm chiedono 5 anni per un parente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) La procura diha chiesto cinquedi carcere per un uomo di 50accusato di aver violentato la diciannovenne vittima di unonel luglio del 2023 al Foro Italico di. Il processo, che si celebra con rito abbreviato, vede imputato undella giovane, che avrebbe compiuto l’abuso sessuale nel giugno del 2022 all’interno della pizzeria dove lei lavorava. Secondo la vittima, l’uomo le avrebbe fatto sniffare della cocaina. Dopodiché, avrebbe abusato di lei. Una versione negata dall’uomo, difeso dagli avvocati GiovMorgante e GiovDi Trapani, che sostiene di non aver mai avuto rapporti sessuali con la. La versione dell’uomo Il 50enne avrebbe raccontato che era stata la zia a chiedergli di farla lavorare nel suo locale per sottrarla ai giri poco raccomandabili che frequentava.