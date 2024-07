Strage giovani Mirabella domani l’ultimo saluto a Mattia e Roy

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe salme diCiminera e Roy Antony Ciampa sono state liberate,i funerali si svolgerannoalle ore 16.00 nella chiesa di San Domenico a Sturno. Si celebreranno nella giornata di mercoledì i funerali dei due dei quattro ragazzi morti sabato notte al Passo diEclano. Nel frattempo la Procura di Benevento ha concesso il nulla osta anche per la salma di Bilal Boussadra che arriverà in serata nella casa funeraria Terrazzanoalla frazione Pianopantano diEclano. Il 19enne, promessa del pugilato sarà sepolto nel cimitero di Avellino, dove è disponibile un’ala dedicata ai defunti di fede musulmana, rispettando così le volontà della sua famiglia, Il via libera da parte del sindaco di Laura Nargi.