Sciurpa resta a Sviluppumbria In Consiglio entra Proietti Trotti

(Di martedì 16 luglio 2024) Michelaalla guida di. L’amministratore unico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria rinuncia alla carica di consigliere regionale per portare avanti l’attività intrapresa, così "da garantire - commenta - la continuità dell’azione svolta in questi anni a, fino alla fine del mio mandato". "Ci attende ancora molto lavoro da fare - prosegue-. Quello che determina il raggiungimento degli obiettivi è un sano lavoro di squadra che in questi anni è stato costruito. Lasciareadesso, a pochi mesi dalla fine della legislatura potrebbe significare compromettere il lavoro svolto finora con sacrificio e dedizione a supporto della Regione e della collettività (imprese, famiglie, gestione patrimonio immobiliare, promozione del territorio)".