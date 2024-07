Raiz canta Sergio Bruni | la grande musica al Parco Giovanni Paolo II sabato 20 luglio alle 21

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024) POMIGLIANO D’ARCO – “”: l’eventole è previsto per il prossimo 20ore 21 e 30, nelII a Pomigliano d’Arco (Napoli), ed è inserito nel programma di Pomigliano d’Estate 2024., noto per la sua carriera con gli Almamegretta e per le sue influenze che spaziano dal reggae al soul, renderà omaggio al leggendario, considerato una delle voci più iconiche della canzone napoletana. Il cartellone di eventi di Pomigliano d’Estate 2024, è iniziato il 21 giugno e si protrarrà fino al 23 settembre, e secondo gli amministratori comunali è “una celebrazione della cultura e dellache coinvolge tutta la comunità”. “L’Assessorato alla Cultura – hanno aggiunto dal Comune – ha lavorato con impegno per offrire un calendario ricco di eventi imperdibili”.