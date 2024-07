Nuova sosta sotto il bypass e vicino allo scalo Marotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Più aree in centro per laveloce, la cosiddetta ‘produttiva’. La parte del leone del Pums targato centrodestra la fa sicuramente la questione dei parcheggi. Un tema politico molto dibattuto in seno alla maggioranza dove persistono, tuttavia, sensibilità diverse. Da un lato il documento firmato dall’assessore alla mobilità, Giovanni Zinni, punta a ridurre il numero di veicoli, in particolare all’interno delle aree cardine della città e del centro storico; dall’altra ci sono posizioni in antitesi, come quella del capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, che ieri in Commissione ha ribadito come "i parcheggi sono la nostra priorità, bisogna crearne di più, contro le scelte ideologiche della sinistra negli ultimi 25 anni".