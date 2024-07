No il New York Times non ha cancellato la bandiera americana dalla foto dell’attentato contro Trump 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 14 luglio 2024 è stata pubblicata su X la prima pagina del Newdatata 14 luglio 2024, in cui compare il titolo in inglese “Trump hurt, but safe, after a shooting” (in italiano, Trump ferito, ma salvo, dopo una sparatoria”). Il titolo è accompagnatodi Donald Trump col pugno alzato e circondato da alcune guardie del corpo. Secondo chi ha scritto il tweet, «nella storicadi Trump che si alza con il pugno c’era laUSA dietro di lui, MA IL NEWL’HA CANCELLATA con Photoshop, hanno letteralmente modificato laper togliere la».