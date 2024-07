Napolitano-Heide oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Stefanose la vedrà contro Gustavonel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Il biellese torna sul rosso dopo aver disputato le qualificazioni sull’erba di Wimbledon, dove si è dovuto arrendere nel secondo round. L’urna gli ha riservato il ventiduenne brasiliano (numero 178 del ranking mondiale), bravo a vincere due partite non scontate all’interno del tabellone cadetto. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Per l’azzurro, dopo una prima metà di stagione di livello molto alto, quello elvetico rappresenta un altro appuntamento importante per tentare di avvicinare ulteriormente l’ingresso nella top cento della classifica.