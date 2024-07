Napoli report dell’allenamento a Dimaro | Osimhen torna in gruppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Sesto giorno di ritiro aper il, che oggi alle 18:00 disputerà la prima amichevole estiva contro l’Anuane Val Di Non., ilmattutino aLa seduta inizia alle 10:15 circa, con il risveglio muscolare e i giri di campo. Inizialmente Victor, reduce da affaticamento muscolare, si allena da solo. Dopo circa 15 minuti si unisce al. Gli azzurri si dividono poi in gruppetti per iniziare il lavoro senza palla. Giri di campo pere Rafa Marin. Intanto, i portieri lavorano con il loro preparatore Lopez, prima con la palla medica e poi con i tiri ravvicinati. Applausi per Cheddira e Mazzocchi, che nei giri di campo sono i più veloci; Rafa Marin l’ultimo a concluderli, per questo il pubblico ironizza con un’ovazione.