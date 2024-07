Mattarella a Porto Alegre | Italia vicina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 21.32 "Sono arrivato per testimoniare lanza dell'a Rio Grande do Sul per quello che è avvenuto nel mese di maggio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ain Brasile, zona colpita da gravi alluvioni che hanno provocato danni e vittime, lasciando senza casa oltre mezzo milione di persone. "Il numero delle vittime e la gravità dei danni- aggiunge- hanno colpito la nostra pubblica opinione. Abbiamo tante cose in comune tra brasiliani eni. Ci tenevo a essere presente".