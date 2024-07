Marta trovata morta in dirupo a Ischia compagno fermato per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) È statocon l‘accusa diun uomo di nazionalità russa, 41 anni, convivente della donna ucrainadomenica mattina a: il fermo, disposto dalla procura di Napoli, è stato eseguito dai carabinieri. Domenica mattina, i carabinieri della stazione di Barano hanno ritrovatoMaria Ohryzko in una scarpata vicino alla roulotte in cui viveva con il convivente russo di 41 anni. Gli inquirenti avevano interrogato l’uomo a lungo in caserma, poi è arrivato l’ordine di fermo per il russo accusato di. Sul corpo della donna sono state riscontrate lesioni che potrebbero essere dovute sia alla caduta sia a percosse precedenti. La donna èdopo un’agonia durata ore, durante la quale ha cercato aiuto via messaggi e telefonate, tutte ignorate dal