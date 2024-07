LIVE Darderi-Hardt 6-1 2-6 6-0 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | azzurro agli ottavi dominando 1 e 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

Si chiude qui ladell'esordio di Lucianoad. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 12:49 L'adesso avrà il russo-kazako Alexander Shevchenko, per giocarsi l'accesso al primo quarto di finale in un torneo ATP 500 in carriera. Prima vittoria in un tabellone di questo tipo per l'italo-argentino. 12:48 Bene con la battuta, 8 ace e il 74% di punti vinti con la prima, con il 45% sulla seconda non sufficiente.ha ottenuto il 59% di punti con la prima e il 38% con la seconda, non c'è da meravigliarsi che abbia perso per ben 5 volte la battuta tra primo e terzo set. 12:45b.6-1, 2-6, 6-0! Chiude l'una partita che si era complicata nel secondo parziale, ma che è stato bravo a rimettere subito nei giusti binari a inizio set decisivo. 40-15 Con la prima e il dritto Luciano.