L’illusione è finita restano i conti da pagare

(Di martedì 16 luglio 2024) "Il superbonus ha alimentato la convinzione, illusoria, che fosse possibile ristrutturare casa senzaun euro. E ora, come amministratori di condominio, ci troviamo a dover gestire le conseguenze". Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, l’associazione nazionale degli amministratori di condominio, è tra i professionisti in prima linea nella fase di decalage. Avete contenziosi aperti su lavori non a norma o interrotti? "Rispetto al resto d’Italia la situazione a Milano è meno grave. Sono preoccupanti, in particolare, i casi di condomini che non hanno completato i lavori. Nella sfortuna i più fortunati sono quelli che non hanno neanche iniziato, e si trovano però a doverper lavori mai eseguiti parcelle di professionisti arrivate a livelli esorbitanti".