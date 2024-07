Le aspettative si sono abbassate Reazione a catena | scoppia la bufera contro i concorrenti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di, il game show condotto da Pino Insegno. Questa sera, martedì 16 luglio, è tornato a gareggiare il trio campione composto dalle simpaticissime Salsa e Merende, cioè Carola, Marianna e Maria Sole. Le tre ragazzedi Fondi, nel Lazio. Eappassionate di ballo e di gastronomia, com'è facile intuire dal nome della loro squadra. A sfidarle, invece, i Salmastri, ovvero Laura, Pamela e Stefano. Loro provengono da Viareggio, in provincia di Lucca. Salse e Merende siconfermate campionesse del gioco. Arrivate all'Ultima, vantavano un tesoretto di 81mila euro. Niente male. Questa volta le ragazze laziali dimezzano più volte scendendo a 5.063 euro e l'Ultima parola dellaè Piano, mentre la seguente inizia con "no" e finisce per "e". Il terzo elemento che le campionesse comprano è Patrizio.