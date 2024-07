Lazio Tavares | Arrivo in un grande club Cancelo e Alaba i miei modelli ideali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Nuno, frescoin casa, ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore biancoceleste. Il 24enne terzino portoghese, prelevato dall’Arsenal, nella sua prima intervista ai canali ufficiali del, si presenta così: “So di essere in unche lotta per traguardi importanti e questa è la cosa che conta di più, sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Mi sento molto bene, ho capito da subito che questo è un, sono abbastanza sorpreso di quanto mi senta già a casa”. Sull’approdo alla, invece: “Volevo un nuovo progetto nella mia carriera, ne ho discusso con la mia famiglia e iagenti, abbiamo valutato le varie proposte e abbiamo deciso di accettare questa nuova sfida”- assicura, convinto anche da una attuale conoscenza del calcio italiano -.