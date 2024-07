Il terrore dell’estate è il ragno violino ma gli esperti rassicurano | Il morso è fatale solo raramente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Paura del? “I ragni nostrani non hanno una tossicità elevata. Ne abbiamo due o tre che possono fare del male in Italia, ma non sono ragni mortali o potenti come i ragni americani, australiani, africani”. Il consiglio è dunque di “non allarmarsi” per ilperché “non è un’urgenza medica”. Il suopuò essere letale? “A noi non risulta, in medicina e in letteratura scientifica, così come nella nostra casistica, un morto dadi. Fra le richieste di consulenze ricevute dal nostro centro ne abbiamo un centinaio all’anno che risultano essere per morsi accertati da questo”. In rari casi si rilevano problematiche “e tutti comunque guariscono”.