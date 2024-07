I segreti dei ‘purosangue’ biancorossi | Così curo i muscoli dell’Unahotels

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Se glielo chiedete, continuerà a schermirsi: lo fa anche nell’intervista che segue. Ma i tifosisanno benissimo che uno dei fattori dell’ultima, positivissima, stagione Unahotels è stato il preparatore fisico Sandro Bencardino. Tra i migliori del mestiere in Europa, a cui aggiunge, e non è cosa da tutti, la capacità di creare una grande empatia con gli atleti a lui affidati. Non a caso sarà uno dei punti fermi della Pallacanestro Reggiana 2024/2025. Bencardino, un giudizio sintetico del suo primo anno a Reggio. "Un’ottima annata, come quella di un gustoso vino. Ho avuto la fortuna di arrivare in una città che mi ha accolto benissimo, in una società dall’organizzazione perfetta. Si è creato un bel gruppo, tra tutti i componenti del team si è raggiunta grande empatia e dunque è stato più facile lavorare bene".