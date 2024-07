I fratelli D’Innocenzo e il loro Dostoevskij tra incassi difficili e qualche strafalcione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Osannati da molti come gli autori di punta tra le nuove leve del cinema italiano, Damiano e Fabiodopo 3 film scritti e diretti più altri 4 solo sceneggiati, si sono appena misurati con un nuovo e più insidioso animale narrativo: la serie tv., un poliziesco violento e intimista in 6 episodi prodotto da Sky è un progetto molto originale anche nel suo lancio. Sarà sulla piattaforma fondata da Rupert Murdoch solo intorno a novembre, ma durante l’attesa degli abbonati Sky, Vision lo distribuisce nelle sale in 2 atti come fossero 2 film a sé stanti, ognuno di 2 ore e mezza, unicamente in una finestra evento dall’11 al 17 luglio. Una divisione che potrebbe ricordare vagamente quelle di Kill Bill 1 e 2,2, o forse a Esterno Notte Parte I e II.