I fan di Giancarlo Esposito non hanno ancora capito il suo ruolo in Captain America 4

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,ha sollevato il velo di mistero sul suonel prossimo film Marvel, “: Brave New World”. L’attore, che ha debuttato nel trailer appena rilasciato, ha tenuto in sospeso il pubblico riguardo alla vera identità del suo personaggio. Durante un dibattito al Fanboy Expo Knoxville nel fine settimana,ha entusiasmato i fan dichiarando: “Il personaggio che interpreto è un duro. Questo mi entusiasma sempre. Per me sviluppare quel personaggio in linea con l’inizio del personaggio è un’arte affascinante.”rivela il mistero del suoin “: Brave New World”ha continuato a sottolineare l’interesse dei fan nel cercare di indovinare chi sarà nel film, rivelando che finora nessuno ha azzeccato il suo personaggio correttamente.