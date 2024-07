Fefé De Giorgi | Italia focalizzata sulle Olimpiadi | lavoro mirato abbiamo forze nuove

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) L’ha sconfitto l’Argentina con un secco 3-0 nell’amichevole andata in scena al PalaWanny di Firenze. La nostra Nazionale di volley maschile si è imposta nel penultimo test di avvicinamento alledi Parigi 2024, schierando tutti i titolari designati in vista dei Giochi: Simone Giannelli e compagni sono tornati in campo dopo aver saltato l’ultima parte della Nations League e hanno ottenuto un successo prezioso, che cercheranno di replicare tra un paio di giorni al PalaDozza di Bologna. Il CTDeha analizzato l’incontro attraverso i canali federali: “Il bilancio è buono,fatto unsoprattutto con due gruppi che si sono alternati nell’ultimo periodo a Cavalese, anche i ragazzi più giovani sono cresciuti, è importante dare loro occasioni vere.