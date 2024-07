Ci ho pensato ogni giorno | Chiara Ferragni il ritorno sui social spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Sembra passata una vita da quandoregnava su Instagram come regina incontrastata delle influencer. Poi, dopo il pandoro-gate e la separazione dal marito Fedez, ha preferito scegliere un "basso profilo", optando per TikTok, forse ilpiù in voga tra la Gen Z. Ma eccola tornata sulla sua piattaforma preferita, con una carrellata di foto direttamente dalle sue vacanze. "Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”, si legge nella descrizione al post di. L'imprenditrice digitale ha deciso così di aprire il suo cuore, dopo un periodo tormentato. "Negli ultimi mesi hoa questa frase: l'ho trovata nella dedica di un'amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e ingli strani giochi del destino - ha spiegato-.